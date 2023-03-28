В США требуют лишить Китай статуса «развивающейся страны» 28 марта, 11:31 Палата представителей США решила лишить Китай статуса «развивающейся страны» (Фото:forcal35/pixabay.com)

В понедельник, 27 марта, Палата представителей США единогласно поддержала законопроект, согласно которому госсекретарь должен работать над лишением Китая статуса «развивающейся страны».

Об этом сообщает The Hill.

Таким образом, законодательство обязывает госсекретаря «добиваться» изменения статуса Китая из развивающейся страны на страну с доходом выше среднего, страну с высоким уровнем дохода или развитую страну в международных организациях, в состав которых входят как США, так и Китай. Также документ предлагает механизм для этого.

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Кроме того, госсекретарю поручено работать над «обеспечением того, чтобы Китайская Народная Республика не получала преференциального отношения или помощи в рамках организации из-за того, что она имеет статус развивающейся страны».

«Китайская Народная Республика является второй по величине экономикой в мире, на которую приходится 18,6% мировой экономики», — сказал представитель Палаты представителей Янг Ким, являющийся инциатором этого документа.

Несмотря на то, что Китай является второй по величине экономикой в мире, некоторые международные организации, включая ООН, считают Китай развивающейся страной.