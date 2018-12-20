США потребовали от России освободить крымскотатарского активиста Бекирова Сегодня, 21:55 35 Цей матеріал також доступний українською Состояние здоровья Эдема Бекирова очень тяжелое Фото: ATR

США призвали Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных, в частности крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого незаконно задержали и арестовали в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

"Мы призываем Россию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелое, и ему не оказывают медицинскую помощь", - отметили в дипломатическом представительстве.

Мы призываем Россию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелый, и ему не оказывают медицинскую помощь. Мы стоим вместе со всеми несправедливо задержанными украинскими политзаключенными и призываем Россию освободить их немедленно. 20 декабря 2018 г.

Ранее с аналогичным заявлением обратилось представительство ЕС в Украине.

Напомним, что российские силовики задержали гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова утром 12 декабря на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где предъявили обвинение.

13 декабря подконтрольный Кремлю суд арестовал активиста на два месяца.

Российские следователи инкриминируют ему распространение и транспортировку в Крым более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.