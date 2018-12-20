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США потребовали от России освободить крымскотатарского активиста Бекирова

Сегодня, 21:55
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Состояние здоровья Эдема Бекирова очень тяжелое

Фото: ATR

США призвали Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных, в частности крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого незаконно задержали и арестовали в оккупированном Крыму.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.

"Мы призываем Россию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелое, и ему не оказывают медицинскую помощь", - отметили в дипломатическом представительстве.

Ранее с аналогичным заявлением обратилось представительство ЕС в Украине.

Напомним, что российские силовики задержали гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова утром 12 декабря на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где предъявили обвинение.

13 декабря подконтрольный Кремлю суд арестовал активиста на два месяца.

Российские следователи инкриминируют ему распространение и транспортировку в Крым более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Теги:   Крымские татары Крым Россия США

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