США потребовали от России освободить крымскотатарского активиста Бекирова
США призвали Россию немедленно освободить всех украинских политзаключенных, в частности крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого незаконно задержали и арестовали в оккупированном Крыму.
Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине.
"Мы призываем Россию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелое, и ему не оказывают медицинскую помощь", - отметили в дипломатическом представительстве.
Мы призываем Россию освободить Эдема Бекирова, состояние здоровья которого очень тяжелый, и ему не оказывают медицинскую помощь. Мы стоим вместе со всеми несправедливо задержанными украинскими политзаключенными и призываем Россию освободить их немедленно.- US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 20 декабря 2018 г.
Ранее с аналогичным заявлением обратилось представительство ЕС в Украине.
Напомним, что российские силовики задержали гражданина Украины, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова утром 12 декабря на административной границе при въезде в оккупированный Крым. Вечером его привезли в здание ФСБ России в Симферополе, где предъявили обвинение.
13 декабря подконтрольный Кремлю суд арестовал активиста на два месяца.
Российские следователи инкриминируют ему распространение и транспортировку в Крым более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.