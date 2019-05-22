США строят новые ледоколы для возвращения лидерства в Арктике — Болтон Вчера, 22:08 1196 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Michelle McLoughlin Джон Болтон REUTERS/Michelle McLoughlin

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США намерены вернуть себе лидерство в Арктике на фоне агрессивного поведения РФ.

Обращаясь к выпускникам Академии береговой охраны США, он заявил, что они помогут США «бросить вызов растущему военному влиянию РФ в Арктике и противодействовать незаконным притязаниям Китая на «почти арктический» статус, передает AP.

Болтон подчеркнул, что для противостояния России в Арктике США наращивают производство ледоколов по программе Polar Security Cutter.

«В скором времени с помощью нового Polar Security Cutter береговая охрана проложит путь к возвращению американского лидерства в Арктике, на которое мы слишком долго не обращали внимания», — добавил Болтон.

Ледокол Polar Security Cutter является первым из нескольких кораблей, которыми президент США Дональд Трамп планирует заменить стареющий флот ледоколов Береговой охраны США, чтобы обеспечить круглогодичное присутствие США в полярных регионах.

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай демонстрируют «агрессивное поведение» в Арктике.

По его словам, Китай, в отличие от России, не имеет права называть себя «почти арктическим государством».