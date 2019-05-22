США строят новые ледоколы для возвращения лидерства в Арктике — Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США намерены вернуть себе лидерство в Арктике на фоне агрессивного поведения РФ.
Обращаясь к выпускникам Академии береговой
охраны США, он заявил, что они помогут США «бросить вызов растущему военному влиянию РФ в Арктике и противодействовать незаконным притязаниям Китая на «почти арктический» статус, передает AP.
Болтон подчеркнул, что для противостояния
России в Арктике США наращивают производство ледоколов по программе Polar
Security Cutter.
«В скором времени с помощью нового Polar
Security Cutter береговая охрана проложит путь к возвращению американского
лидерства в Арктике, на которое мы слишком долго не обращали внимания», — добавил
Болтон.
Ледокол Polar Security Cutter является первым
из нескольких кораблей, которыми президент США Дональд Трамп планирует заменить
стареющий флот ледоколов Береговой охраны США, чтобы обеспечить круглогодичное
присутствие США в полярных регионах.
Напомним, что государственный секретарь США
Майк Помпео заявил, что Россия и Китай демонстрируют «агрессивное поведение» в Арктике.
По его словам, Китай, в отличие от России, не имеет права называть себя «почти арктическим государством».