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США строят новые ледоколы для возвращения лидерства в Арктике — Болтон

Вчера, 22:08
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США строят новые ледоколы для возвращения лидерства в Арктике — Болтон - фото

REUTERS/Michelle McLoughlin

Джон Болтон

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США намерены вернуть себе лидерство в Арктике на фоне агрессивного поведения РФ.

Обращаясь к выпускникам Академии береговой охраны США, он заявил, что они помогут США «бросить вызов растущему военному влиянию РФ в Арктике и противодействовать незаконным притязаниям Китая на «почти арктический» статус, передает AP.

Болтон подчеркнул, что для противостояния России в Арктике США наращивают производство ледоколов по программе Polar Security Cutter.

«В скором времени с помощью нового Polar Security Cutter береговая охрана проложит путь к возвращению американского лидерства в Арктике, на которое мы слишком долго не обращали внимания», — добавил Болтон.

Ледокол Polar Security Cutter является первым из нескольких кораблей, которыми президент США Дональд Трамп планирует заменить стареющий флот ледоколов Береговой охраны США, чтобы обеспечить круглогодичное присутствие США в полярных регионах.

Напомним, что государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай демонстрируют «агрессивное поведение» в Арктике.

По его словам, Китай, в отличие от России, не имеет права называть себя «почти арктическим государством».

Теги:   Россия Арктика Джон Болтон США

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