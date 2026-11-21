Дональд Трамп заявил, что США организуют перемирие между Украиной и РФ в более широком масштабе (Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz)

Президент США Дональд Трамп заявил, что США стремятся расширить договоренности о прекращении огня между Украиной и Россией.

Об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

Президент США отметил, что первая леди Мелания Трамп сыграла важную роль в гуманитарных инициативах между Украиной и США, сотрудничая с людьми, вовлеченными в эти усилия.

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«Теперь мы переходим к более широкому формату», — продолжил Трамп.

Президент США сказал, что предыдущие инициативы предусматривали эвакуацию людей из городов и населенных пунктов, и это, вероятно, спасло им жизнь.

«Это было перемирие. Теперь мы сделаем то же самое в большем масштабе», — добавил он.

Подробностей о возможном перемирии он не сообщил.

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21 ноября Зеленский заявил, что после успешной операции в Олешках Украина предложила американской стороне организовать гуманитарную миссию по эвакуации жителей ряда прифронтовых населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей.

Он отметил, что подробно обсудил дальнейшие гуманитарные миссии с главнокомандующим Вооруженными Силами Украины Михаилом Драпатым, а обновленный перечень населенных пунктов уже передали украинскому омбудсмену и американской стороне.

В этот раз Украина планирует сосредоточить внимание на других населенных пунктах Херсонской области: Раденске, Костогрызово, Голой Пристани, Старой Збуровке, Новой Збуровке, Гладковке, Великих Копанях, Кардашинке и Великой Кардашинке.

Также планируется распространить гуманитарные миссии на Запорожскую область. Среди населенных пунктов — Маячка, Златополь, Днепрорудное, Каменское, Верхняя Криница и Васильевка.

В то же время, президент Украины назвал российское заявление о «гуманитарной операции» в Константиновке примитивным ходом, призванным полностью захватить город и открыть путь к Краматорску и Славянску.

Учитывая, что во время гуманитарной операции в Олешках россияне подтянули туда технику и усилили позиции, диктатор Владимир Путин теперь хочет провести подобное в Константиновке, которую войска РФ не могут захватить уже полтора года, указал Зеленский.

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20 ноября первая леди США Мелания Трамп заявила в эфире Fox News, что она надеется на еще одно прекращение огня между Россией и Украиной до Рождества.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что в течение года Россия отвергала все предложения по деэскалации и прекращению огня — в энергетике, на Черном море и в других форматах.

Эвакуация из оккупированных Олешек — главное

Режим прекращения огня в оккупированных Олешках и других населенных пунктах Херсонской области вступил в силу в 03:00 27 октября. За это время было проведено разминирование путей и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств. Операцию провели при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, изъявившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь четырьмя самолетами, а затем на автобусах направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

31 октября Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей. Агентство AFP со ссылкой на украинских официальных лиц сообщало, что Россия отказалась от предложения Украины продлить режим тишины.

1 ноября Мелания Трамп заявила, что гуманитарная миссия в Олешках Херсонской области прошла успешно.

Лубинец сообщил, что в рамках договоренностей со страной-агрессором обе стороны не разглашают количество уехавших в Россию или в Украину.