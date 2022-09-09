США стремятся к дипломатическим отношениям с КНДР — Белый дом

9 сентября, 19:10
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Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Карин Жан-Пьер (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Соединенные Штаты стремятся заключить дипломатические отношения с Северной Кореей.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты ясно дали понять, что не имеют враждебных намерений по отношению к Северной Корее и продолжают стремиться к дипломатическим отношениям с этой страной», — заявила Жан-Пьер.

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По ее словам, Белому дому известно о том, что Северная Корея официально закрепила право на применение упреждающих ядерных ударов для своей защиты в новом законе, который, по словам лидера Ким Чен Ына, делает ее ядерный статус необратимым и запрещает переговоры о денуклеаризации.

9 сентября руководство Северной Кореи приняло закон, который официально позволяет применить ядерное оружие. Таким образом КНДР фактически провозгласила себя ядерной державой.

https://www.youtube.com/watch?v=E2EmVM-YePE
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   США КНДР Северная Корея

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