США созвали экстренное заседание СБ ООН по Ирану Сегодня, 01:40 Цей матеріал також доступний українською Zack Lee / Flickr Консультации состоятся в понедельник, 24 июня, за закрытыми дверьми Zack Lee / Flickr

Вашингтон запросил проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана.

Консультации по поводу «последних событий вокруг Ирана» состоятся в понедельник, 24 июня, за закрытыми дверьми.

Об этом сообщает DW со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Напомним, что президент США Дональд Трамп планировал нанести удар по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент.

Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.