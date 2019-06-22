США созвали экстренное заседание СБ ООН по Ирану
Вашингтон запросил проведение внеочередного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Ирана.
Консультации по поводу «последних событий вокруг Ирана» состоятся в понедельник, 24 июня, за закрытыми дверьми.
Об этом сообщает DW со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
Напомним, что президент США Дональд Трамп планировал нанести удар по Ирану в ответ на то, что иранцы сбили американский беспилотник, однако отменил операцию в последний момент.
Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.
Трамп заявил, что Иран совершил «очень большую ошибку». Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.
В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.