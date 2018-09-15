США созвали заседание Совбеза ООН по санкциям против КНДР

США созвали внеочередное заседание Совбеза ООН по Северной Корее на понедельник, 17 сентября, передает DW.

Вашингтон недоволен тем, что Россия добилась у группы экспертов Комитета 1718 внесения поправок в так называемый среднесрочный доклад о санкциях в отношении КНДР, которые могут ослабить санкционный режим против Пхеньяна.

"Мы разочарованы тем, что группа уступила российскому давлению и внесла изменения в то, что должно быть независимым докладом. Это опасный прецедент", - заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

США будут настаивать на публикации первоначального варианта доклада.

В начале августа Совбез ООН опубликовал доклад о том, что КНДР не прекратила разработку ядерной и ракетной программ, хотя весной северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом подписал соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что Хейли обвинила Россию в попытках скрыть нарушения санкций ООН против Северной Кореи после того, как Москва пыталась внести изменения в независимый отчет о нарушении санкций.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Также, о намерении отказаться от северокорейской ядерной программы Ким Чен Ын объявили во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.