15 сентября 2018, суббота

США созвали заседание Совбеза ООН по санкциям против КНДР

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США будут настаивать на публикации первоначального варианта доклада

США будут настаивать на публикации первоначального варианта доклада

США созвали внеочередное заседание Совбеза ООН по Северной Корее на понедельник, 17 сентября, передает DW.

Вашингтон недоволен тем, что Россия добилась у группы экспертов Комитета 1718 внесения поправок в так называемый среднесрочный доклад о санкциях в отношении КНДР, которые могут ослабить санкционный режим против Пхеньяна.

"Мы разочарованы тем, что группа уступила российскому давлению и внесла изменения в то, что должно быть независимым докладом. Это опасный прецедент", - заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

США будут настаивать на публикации первоначального варианта доклада.

В начале августа Совбез ООН опубликовал доклад о том, что КНДР не прекратила разработку ядерной и ракетной программ, хотя весной северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом подписал соглашение о денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее сообщалось, что Хейли обвинила Россию в попытках скрыть нарушения санкций ООН против Северной Кореи после того, как Москва пыталась внести изменения в независимый отчет о нарушении санкций.

27 апреля 2018 года прошел исторический саммит с участием президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына в населенном пункте Пханмунджом. По итогам переговоров стороны сделали заявление, в котором объявили о намерении заключить мирный договор, а также о планах добиться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Также, о намерении отказаться от северокорейской ядерной программы Ким Чен Ын объявили во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре. 

По данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.

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