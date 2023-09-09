США создают военную базу в Финляндии — президент Ниинисте 8 сентября, 00:02 Флаг Финляндия (Фото:Merja Partanen / Pixabay)

США планируют создать военную базу в Финляндии в рамках соглашения о военном сотрудничестве (DCA).

Об этом 8 сентября заявил президент Финляндии Саули Ниинисте, сообщает Iltalehti.

Президент Ниинисте заявил: «Соглашение DCA предполагает наличие хотя бы ограниченного военного присутствия США на территории Финляндии».

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Согласно информации от Iltalehti, американские военные планируют использовать аэропорт Рованиеми для своих нужд и выделено место для базирования американских войск.

По словам Ниинисте, являясь членом НАТО и партнером США, Финляндия максимизирует свою безопасность настолько, насколько это практически возможно. Финляндия, как страна НАТО, охраняет российскую границу и, по словам президента, будет реагировать в случае попытки проникновения на территорию страны.

«Мой принцип заключается в том, что если кто-то проникнет на территорию страны, мы ответим немедленно», — отметил Ниинисте.

США также ведут переговоры о подобных соглашениях со Швецией и Данией, а соглашение с Норвегией уже подписано. Согласно источникам в финском правительстве, страна активно работает над включением финских Вооруженных сил в новую командную структуру НАТО, под управлением стратегического командования объединенными вооруженными силами в Норфолке. Финляндия на первых этапах будет подчиняться командованию НАТО в Брюсселе, но она стремится изменить эту динамику и включить все страны Балтии под командование Норфолка.

Результатом этих двусторонних военных соглашений в Скандинавии станет создание американских военных баз. Согласно сообщению СМИ, американские ВВС также начнут использовать инфраструктуру авиабазы в провинции Лаппи (Лапландия), где планируется разместить первые истребители F-35 ВВС Финляндии. Провинция непосредственно граничит с территорией России.