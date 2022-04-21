Требуют минимальной подготовки. США создали новую систему БПЛА Phoenix Ghost под украинские требования

21 апреля, 19:46
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Кирби сказал, что новая система потребует «минимальной подготовки опытных операторов БПЛА». (Фото:AeroVironment)

Кирби сказал, что новая система потребует «минимальной подготовки опытных операторов БПЛА». (Фото:AeroVironment)

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США разработали новую систему беспилотных летательных аппаратов Phoenix Ghost специально для удовлетворения потребностей Украины. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.

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Пентагон заявил, что новый пакет помощи США для Украины включает более 121 системы Phoenix Ghost.

«Они были быстро разработаны ВВС в ответ именно на украинские требования. Он обеспечивает возможности, аналогичные беспилотным системам серии Switchblade», — заявил Кирби журналистам за кадром.

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Он уточнил, что существуют различия в возможностях Phoenix Ghost и Switchblade, но не уточнил какие.

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Кирби также сказал, что новая система потребует «минимальной подготовки опытных операторов БПЛА».

Ранее президент США Джо Байден во время обращения 21 апреля объявил, что Вашингтон выделит Украине военную помощь еще на $800 миллионов.

Помощь США из предыдущего пакета, который также оценивается в $800 млн, уже начала поступать в Украину. Она включает артиллерийские системы, снаряды, вертолеты, бронетранспортеры и другое оружие для отражения наступления России на Донбассе.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   США Российская агрессия Беспилотник Война в Украине

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