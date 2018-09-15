США создают масштабную коалицию для контроля над незаконным ввозом топлива в КНДР - газета

США намерены сформировать многонациональную коалицию, чтобы усилить контроль над незаконным ввозом топлива в Северную Корею, который осуществляется некоторыми судами в нарушение санкций ООН, сообщает The Wall Street Journal. Газета ссылается на неназванных американских военных.

Собеседники издания рассказали, что в коалицию войдут более 50 представителей союзных Вашингтону государств. Полный список представителей стран, которые войдут в объединение, пока не раскрывается. Предварительно известно лишь о наблюдателях из Франции, Японии, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Все эти государства якобы предоставят коалиции свои боевые корабли и разведывательные самолеты.

Группу наблюдателей разместят на борту американского флагманского командного корабля Blue Ridge, который сейчас базируется на морской базе в японской Йокосуке.

Санкции в отношении КНДР, которые нуждаются в контроле, в основном связаны с приносящим доходы Пхеньяну экспортом угля, оружия и рабочей силы. Также в обход ограничений, по информации американской разведки, Северная Корея импортирует нефти больше, чем предполагают установленные ограничения. В последний раз они были приняты Совбезом ООН в прошлом году. Санкции ограничили поставки сырой нефти в КНДР до 4 млн барр. в год, а продуктов нефтепереработки — до 500 тыс. барр. Однако, как выяснили американские разведчики, установленные объемы поставок Пхеньян превысил уже в течение пяти первых месяцев 2018 года.

По данным спецслужб, КНДР в этом помогали российские и китайские суда, которые поставляли нефтепродукты Северной Корее, совершая трансфер прямо в открытом море.