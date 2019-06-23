Андрей Кокотюха
Космос, детективы, личное
Андрей Пионтковский
Грузия предупреждает. Что задумал Кремль для Украины
Сергей Фурса
Позитив со всех сторон
Кристина Бердинских
Ренессанс Медведчука. Чего ждать дальше?
Спецтема: Протесты в Грузии Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

США по указу Трампа совершили кибератаку на ракетные системы Ирана — WP

Сегодня, 06:20
Цей матеріал також доступний українською
США по указу Трампа совершили кибератаку на ракетные системы Ирана — WP - фото

SVP4U Integrated Product Team / Flickr

Атака нарушила работу иранских систем по управлению запуском ракет

Президент США Дональд Трамп одобрил проведение кибератаки на компьютерные системы Ирана по управлению запуском ракет после того, как Тегеран сбил американский беспилотник.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Как отмечается, киберкомандование США готовило эту атаку «неделями, если не месяцами». Процесс координировали ЦРУ США и сотрудники военного ведомства, специализирующиеся на Ближнем Востоке.

Атака, нарушившая работу иранских систем, была совершена в ночь на пятницу, 21 июня.

О проведении Соединенными Штатами кибератаки также сообщает AP.

Представители Белого дома и киберкомандования США от комментариев отказались.

Читайте также:

Трамп заявил, что не отменял приказ об ударе по Ирану

Напомним, Корпус стражей Исламской революции заявил, что сбил американский разведывательный беспилотник в провинции Хормозган на юге Ирана.

Трамп заявил, что Иран совершил"очень большую ошибку". Позже он допустил, что силы Ирана могли уничтожить беспилотник по ошибке.

В Пентагоне заявили, что сбитый американский беспилотник не нарушал воздушное пространство Ирана.

Теги:   Кибератаки Иран США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

События

Вчера, 18:12

img
В Киеве проходит акция противников KyivPride
Страны

Вчера, 21:49

img
Климатические протесты в Германии: полиция применила перечный газ
События

Вчера, 10:35

img
Заколдованное место. Что сейчас происходит в Межигорье Януковича

ТОП 3

Геополитика

21 июня, 17:39

img
«Топали ножками и визжали»: украинский депутат рассказал о реакции российских делегатов на его выступление
5290
Геополитика

21 июня, 20:11

img
Катастрофа MH17: Нидерланды разочарованы заявлениями премьера Малайзии
5099
Геополитика

21 июня, 21:35

img
Путин запретил пассажирское авиасообщение с Грузией
3585