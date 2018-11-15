15 ноября 2018, четверг

США сокращают военный контингент в Африке на фоне попыток России возродить советские связи

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Министерство обороны США сократит военный контингент, участвующий в контртеррористических операциях в Африке, на фоне повышенного внимания к противодействию угрозам со стороны Китая и России.

Как сообщила Reuters пресс-секретарь Пентагона, США намерены сократить на 10% численность военнослужащих в течение следующих нескольких лет. На данный момент в африканских операциях участвуют 7 200 американских солдат.

Представитель американских властей на условиях анонимности сообщил, что сокращение военного контингента, вероятно, произойдет в течение трех лет и затронет такие страны, как Кения, Камерун и Мали.

Шаг Пентагона по выводу части американских военнослужащих осуществляется на фоне попыток Китая и России увеличить свое влияние в Африке.

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Во время холодной войны Советский Союз наладил тесные военно-дипломатические связи со многими африканскими странами. Сейчас Россия пытается возродить некоторые из них. Российская сторона, в частности, вооружает Центральноафриканскую Республику, в том числе, на безвозмездной основе. 

Напомним, что в новой Стратегии национальной безопасности США среди глобальных угроз, стоящих перед Америкой, перечислены Китай и Россия, региональные диктаторы (КНДР) и террористы-джихадисты (Исламское государство и Аль-Каида).

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