США официально сняли санкции с белорусской авиакомпании Белавиа

4 ноября, 22:21
Самолет авиакомпании Белавиа, против которой США отменили санкции (Фото: REUTERS/Максим Шеметов)

Министерство финансов США во вторник, 4 ноября, сняло санкции с белорусской авиакомпании Белавиа. Решение было принято после того, как белорусские власти освободили группу политических активистов. Об этом говорится в заявлении на сайте министерства.

Кроме того, США исключили из санкционного списка частный самолет, которым пользуется семья самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, а также позволили осуществлять операции с тремя самолетами, связанными с Лукашенко.

Санкции в отношении этих людей и компаний были введены в декабре 2021 года.

11 сентября белорусский диктатор Александр Лукашенко встретился с заместителем спецпредставителя США по вопросам Украины и Беларуси Джоном Коулом. Коул, согласно видеотрансляции пресс-службы главы Беларуси, заявил, что США снимают санкции с белорусской авиакомпании Белавиа.

«Я хочу официально заявить, что мы сняли санкции с Белавиа. Это официально, у меня была встреча с президентом Трампом. Это решение принял президент, который сказал: Сделайте это немедленно!» — сказал Коул.

17 сентября бюро промышленности и безопасности министерства торговли США, объяснило, что именно предусматривает отмену санкций против белорусского авиаперевозчика Белавиа.

Как сообщило ведомство, восьми самолетам Белавиа разрешили выполнять международные рейсы и проходить техническое обслуживание.

В августе 2025 года Rzeczpospolitа писало, что Лукашенко ведет переговоры с представителями США, на которых обсуждается вопрос освобождения политзаключенных в обмен на смягчение санкций.

В июне в Минск приезжал специальный представитель президента США по Украине и России Кит Келлог.

Редактор: Роксолана Остапчук

Теги:   США Беларусь Александр Лукашенко Белавиа Санкции США

Поделиться:

