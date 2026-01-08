Президент США Дональд Трамп и директор ЦРУ Джон Рэтклифф следят за военной операцией в Венесуэле из комнаты в Мар-а-Лаго, Флорида, США, 3 января 2026 года (Фото: @realDonaldTrump/Handout via REUTERS)

Чиновники США спешат разработать варианты деловых соглашений и других возможностей укрепления связей с Гренландией . Возврат президента Дональда Трампа к своему требованию получить остров под контроль США застал их врасплох.

Об этом в четверг, 8 января, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, чьи имена не раскрываются, Трамп давно стремился получить эту территорию, ссылаясь на соображения безопасности. Однако после вспышки активности по данному вопросу в начале 2025 года, усилия по воплощению в жизнь видения Трампа отступили на задний план.

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Этот вопрос вновь стал приоритетным после внезапной волны заявлений о захвате Гренландии, которая последовала после военной операции США в Венесуэле и захвата диктатора Николаса Мадуро 3 января.

Как сообщили Bloomberg источники, в настоящее время американские чиновники сфокусированы на потенциальных деловых сделках, благодаря которым США смогут расширить свое присутствие на острове. Среди них, в частности, проекты по добыче редкоземельных минералов, гидроенергетика. Впрочем, источники полагают, что эти проекты еще недостаточно продвинулись, чтобы позволить Трампу добиться быстрых и желаемых результатов.

Собеседники агентства также сообщили, что более амбициозные варианты сближения Гренландии и США в политическом плане затухли из-за холодного приема со стороны властей как на самом острове, так и в Дании.

По словам осведомленных источников, захват Гренландии силой всерьез не рассматривается.

Интерес Трампа к Гренландии — главное

Еще во время своего первого президентского срока Трамп заявлял, что США готовы купить у Дании Гренландию. Финансовое предложение от Белого дома звучало так: $600 млн ежегодно за пожизненное пользование территорией крупнейшего на планете острова.

20 января 2025 года Трамп в своей инаугурационной речи сказал, что США вернут себе Панамский канал, а также анонсировал расширение территории Штатов — выразив таким образом определенные претензии на Гренландию и, вероятно, Канаду.

Тогдашний премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров хочет быть независимым, хотя и стремится поддерживать прочные связи с США и Данией. В свою очередь, датский премьер Метте Фредериксен провела с Трампом напряженный разговор, во время которого подчеркнула, что «Гренландия не продается».

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Инфографика: NV

В октябре премьер Дании предупредила, что Трамп прекратил риторику по Гренландии лишь временно и что он может снова заинтересоваться этой идеей.

В декабре агентство Bloomberg написало, что Дания впервые назвала США угрозой собственной безопасности, в том числе из-за интереса к Гренландии.

В ответ глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что назначение специального посланника президента США в Гренландии «подтверждает неизменный интерес Штатов к региону».

5 января 2026 года Трамп вновь повторил, что США «с точки зрения национальной безопасности» нужна Гренландия. Президент также добавил, что Европейский Союз «нуждается», чтобы Гренландия была под контролем Соединенных Штатов, и в ЕС якобы «это знают».

В ответ Фредериксен призвала Трампа «прекратить угрозы» относительно захвата Гренландии. Она отметила, что Дания, а значит, и Гренландия, является членом НАТО и подпадает под гарантии безопасности Альянса.

6 января лидеры европейских стран выразили общую позицию по Гренландии после новых посягательств Трампа на остров. Они подчеркнули, что безопасность в Арктике остается ключевым приоритетом для Европы.