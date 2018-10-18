18 октября 2018, четверг

США сняли запрет на полеты в три города Украины

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Иллюстративное фото

Иллюстративное фото

Федеральное управление гражданской авиации США отменило запрет на полеты американских авиакомпаний в аэропорты трех городов Украины и над некоторыми районами Черного моря.

Как сообщает Reuters, спустя четыре года американским авиаперевозчикам разрешили осуществлять гражданские рейсы в аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья. Запрет на полеты в Крым остается в силе.

Отмечается, что решение было принято в связи с улучшением ситуации с безопасностью в некоторых регионах Украины, но авиаперевозки могут проводиться с "минимальным дополнительным риском".

В сообщении ведомства указано, что полеты в три аэропорта Украины, в том числе во втором по величине украинском городе Харькове, разрешаются, поскольку для безопасности полетов достаточно существующей буферной зоны между городом и территорией, где продолжаются боевые действия.

В апреле 2014 года авиационные власти США ввели запрет на полеты над Крымом и зонами боевых действий на Донбассе, а затем расширили запретную для полетов зону после уничтожения российской ракетой пассажирского самолета рейса MH17 в небе над Донецкой областью.

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