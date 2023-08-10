США отслеживают перемещение «вагнеровцев» в Беларуси — Госдеп 10 августа, 02:46 После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

США продолжают отслеживать перемещение и действия российской ЧВК Вагнера в Белоруси.

Об этом заявил спикер Госдепа США Мэтью Миллер.



В Государственном департаменте заявили, что им известно о появлении нового лагеря, который может размещать около тысячи российских наемников в Беларуси. В ведомстве подчеркивают, что США внимательно отслеживают действия и перемещения боевиков Пригожина.

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«Как мы уже отмечали, приход этих сил в Беларусь является еще одним примером того, как Лукашенко в дальнейшем передает Кремлю возможности контроля и принятия решений вопреки интересам и желаниям белорусского народа», — заявил Миллер.

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После неудачной попытки мятежа в РФ часть наемников ЧВК Вагнер оказались в Беларуси по договоренности с самопровозглашенным президентов Беларуси Александром Лукашенко.



23 июля во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Лукашенко заявил, что вагнеровцы его «напрягают», потому что якобы хотят атаковать Польшу. Но потом сказал, что пошутил.

29 июля премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что более ста наемников ЧВК Вагнера выдвинулись в сторону Сувалкского коридора возле беларусского города Гродно.

Такие действия он назвал «опасной ситуацией» и «шагом к дальнейшему гибридному нападению на Польшу».