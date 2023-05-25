США готовят новый пакет военной помощи Украине на 300 млн долларов — Reuters

25 мая, 22:19
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Флаги США и Украины (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Флаги США и Украины (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США скоро объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму до 300 млн долларов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на два официальных источника.

По данным Reuters, пакет помощи могут официально анонсировать в пятницу, 26 мая, или после выходных ко Дню Поминовения в США (29 мая).

Ожидается, что в пакет войдет еще больше ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS и боеприпасы.

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3 мая Министерство обороны США объявило о пакете военной помощи Украине на сумму в 300 млн долларов, в который входят гаубицы, снаряды для артиллерии и РСЗО HIMARS, авиационные ракеты Hydra-70 и не только.

25 мая состоялось 12 заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн), во время которого союзники обсуждали усиление ПВО Украины и авиационную коалицию для обучения украинских пилотов.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   США Военная помощь Поставки оружия Украина-США Поддержка Украины Война России против Украины РСЗО HIMARS

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