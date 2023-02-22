В Конгрессе США заявили, что «импульс» смещается в сторону предоставления Украине истребителей F-16 и ATACMS 22 февраля, 09:31 Майкл Маккол (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В Вашингтоне «импульс» смещается в сторону предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS и истребителей F-16, однако мнения администрации президента США и Совета национальной безопасности еще расходятся.

Об этом заявил глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол вовремя визита в Киев 21 февраля, пишет Reuters.

По его словам, и у администрации Джо Байдена, и у Совета нацбезопасности еще разные взгляды относительно того, «как быстро и какое оружие» передать Киеву.

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«Но я вижу растущий импульс к получению артиллерии и самолетов. И в любом случае, мы можем начать подготовку пилотов уже сейчас, чтобы они были готовы», — сказал Маккол.

Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и рассказал, что тот передал ему список вооружений. В частности, там были самолеты F-16 и ATACMS, которые, по его словам, предназначены для того, чтобы " пройти весь путь к Крыму" и отбиться от воздушных атак России иранскими дронами.

20 февраля Киев с неанонсированным визитом посетил американский лидер Джо Байден. Он объявил о новом пакете помощи США на $460 миллионов, в который вошли, в частности, снаряды для РСЗО HIMARS, четыре БМП Bradley, ПТРК Javelin. Зеленский заявил, что продолжается работа над поставкой дальнобойного оружия.

Спецсоветник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс объяснял, что ВСУ нужны дальнобойные ракеты типа ATACMS и истребители типа F-16, чтобы атаковать российских оккупантов там, куда не достигают системы HIMARS.

