В Конгрессе США заявили, что «импульс» смещается в сторону предоставления Украине истребителей F-16 и ATACMS

22 февраля, 09:31
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Майкл Маккол (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

Майкл Маккол (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

В Вашингтоне «импульс» смещается в сторону предоставления Украине дальнобойных ракет ATACMS и истребителей F-16, однако мнения администрации президента США и Совета национальной безопасности еще расходятся.

Об этом заявил глава Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США республиканец Майкл Маккол вовремя визита в Киев 21 февраля, пишет Reuters.

По его словам, и у администрации Джо Байдена, и у Совета нацбезопасности еще разные взгляды относительно того, «как быстро и какое оружие» передать Киеву.

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«Но я вижу растущий импульс к получению артиллерии и самолетов. И в любом случае, мы можем начать подготовку пилотов уже сейчас, чтобы они были готовы», — сказал Маккол.

Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и рассказал, что тот передал ему список вооружений. В частности, там были самолеты F-16 и ATACMS, которые, по его словам, предназначены для того, чтобы " пройти весь путь к Крыму" и отбиться от воздушных атак России иранскими дронами.

20 февраля Киев с неанонсированным визитом посетил американский лидер Джо Байден. Он объявил о новом пакете помощи США на $460 миллионов, в который вошли, в частности, снаряды для РСЗО HIMARS, четыре БМП Bradley, ПТРК Javelin. Зеленский заявил, что продолжается работа над поставкой дальнобойного оружия.

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Спецсоветник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного Дэн Райс объяснял, что ВСУ нужны дальнобойные ракеты типа ATACMS и истребители типа F-16, чтобы атаковать российских оккупантов там, куда не достигают системы HIMARS.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Вооружение Истребители F-16 Истребитель Война России против Украины ATACMS ракеты

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