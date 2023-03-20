Белый дом скептически относится к предстоящему визиту Цзиньпина в РФ 20 марта, 03:35 Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

В Белом доме «со скепсисом» относятся к предстоящему визиту китайского главы Си Цзиньпина в Россию.

Об этом сообщает CNN.



Издание отмечает, что США пытались помешать встрече Си Цзиньпина и Путина, поскольку предполагали, что Китай будет предлагать России шаги, которые будут выгодны только ей, в то время как для Украины это будет вредно.

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«Поскольку они начинают планировать свою повестку дня, мы, безусловно, хотим выразить, насколько нас беспокоят любые предложения из Китая, которые будут односторонними и будут отражать только российское мнение», — сказал спикер Совета национальной безопасности Джон Кирби,

Он заявил, что китайский «мирный план», который будет представлен Путину, может включать в себя определенный тип прекращения огня, который просто даст РФ перегруппировать свои силы для дальнейших атак.

«Теперь прекращение огня фактически является ратификацией российского завоевания», — сказал он.

В США также заявили об озабоченности по поводу того, что «безграничноее» сотрудничество Путина и Си может углубиться в результате таких переговоров.