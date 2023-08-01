«Разбомбите там все к чертовой матери». Эксперт растолковал американское заявление об ударах по Москве 1 августа, 14:38 NV Премиум Российские силовики возле здания, в которое попал дрон. Москва (Фото:REUTERS/Evgenia Novozhenina)

Эксперт Совета внешней политики Украинская призма Александр Краев в эфире Radio NV растолковал «важные и смелые» слова спикера Госдепа Мэттью Миллера, который заявил, что США не поощряют Украину наносить удары по России, но именно Украине решать, как вести эту войну.

Александр Краев эксперт по международной политике

Это действительно важно. По одной простой причине.

Мы знаем, насколько американцы информационно осторожны. Мы знаем, насколько они стараются до самого конца не давать никому понять, что они на самом деле имеют в виду, что они на самом деле хотели сказать тем или иным.

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Особенно, когда это касается оружия. Особенно, когда это касается провоцирования Российской Федерации.

А такие заявления в восприятии американцев — это очень жесткая провокация против Российской Федерации.