Западная Вирджиния отправит Украине бронетранспортеры M-113
Бронетранспортер M-113 (Фото:defense.gov)
Губернатор американского штата Западная Вирджиния Джим Джастис объявил, что тамошняя Национальная гвардия направит Украине бронетранспортеры.
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Как пишет AP, согласно официальной информации, штат Западная Вирджиния отправит в Украину по запросу ее Министерства обороны бронетранспортеры M-113 в количестве, которое не разглашается.
Эти бронемашины используются для перемещения солдат, обеспечивая их защиту от огня из стрелкового оружия.
«Присоединяясь к другим штатам, мы надеемся и молимся, чтобы это дало украинским вооруженным силам значительный импульс для защиты от агрессии», — говорится в заявлении.
Ранее в этом году Джим Джастис отдал приказ прекратить импорт спиртных напитков, произведенных в России. Губернатор также попросил Ассоциацию розничных продавцов Западной Вирджинии убрать уже имеющийся российский алкоголь с прилавков.
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