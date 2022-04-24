Западная Вирджиния отправит Украине бронетранспортеры M-113 24 апреля, 15:24 Цей матеріал також доступний українською Бронетранспортер M-113 (Фото:defense.gov)

Губернатор американского штата Западная Вирджиния Джим Джастис объявил, что тамошняя Национальная гвардия направит Украине бронетранспортеры.

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Как пишет AP, согласно официальной информации, штат Западная Вирджиния отправит в Украину по запросу ее Министерства обороны бронетранспортеры M-113 в количестве, которое не разглашается.

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Эти бронемашины используются для перемещения солдат, обеспечивая их защиту от огня из стрелкового оружия.

«Присоединяясь к другим штатам, мы надеемся и молимся, чтобы это дало украинским вооруженным силам значительный импульс для защиты от агрессии», — говорится в заявлении.

Ранее в этом году Джим Джастис отдал приказ прекратить импорт спиртных напитков, произведенных в России. Губернатор также попросил Ассоциацию розничных продавцов Западной Вирджинии убрать уже имеющийся российский алкоголь с прилавков.

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