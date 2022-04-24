Западная Вирджиния отправит Украине бронетранспортеры M-113

24 апреля, 15:24
Цей матеріал також доступний українською
Бронетранспортер M-113 (Фото:defense.gov)

Бронетранспортер M-113 (Фото:defense.gov)

Поддержи НВ

Губернатор американского штата Западная Вирджиния Джим Джастис объявил, что тамошняя Национальная гвардия направит Украине бронетранспортеры.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Как пишет AP, согласно официальной информации, штат Западная Вирджиния отправит в Украину по запросу ее Министерства обороны бронетранспортеры M-113 в количестве, которое не разглашается.

Видео дня
Читайте также:

Срок запроса Пентагона истекает 6 мая (Фото:REUTERS/Joshua Roberts) Пентагон ищет возможности ускорить производство оружия для Украины

Эти бронемашины используются для перемещения солдат, обеспечивая их защиту от огня из стрелкового оружия.

«Присоединяясь к другим штатам, мы надеемся и молимся, чтобы это дало украинским вооруженным силам значительный импульс для защиты от агрессии», — говорится в заявлении.

Ранее в этом году Джим Джастис отдал приказ прекратить импорт спиртных напитков, произведенных в России. Губернатор также попросил Ассоциацию розничных продавцов Западной Вирджинии убрать уже имеющийся российский алкоголь с прилавков.

Редактор: София Лазарова

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Бронетехника Военная помощь Поставки оружия Бронетранспортер Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X