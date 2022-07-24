Тщательно анализируют. США серьезно рассматривают объявление России государством-спонсором терроризма — посол Бринк

24 июля, 13:40
Бриджит Бринк (Фото:U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Facebook)

Бриджит Бринк (Фото:U.S. Embassy Kyiv Ukraine/Facebook)

Соединенные Штаты серьезно рассматривают вопрос об объявлении России государством-спонсором терроризма, учитывая действия оккупантов во время полномасштабной войны против Украины.

Об этом посол США в Киеве Бриджит Бринк сказала в интервью Радио Свобода.

По ее словам, такой шаг требует «тщательного анализа в соответствии с американскими законами».

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«Мы используем все доступные средства, включая многие, которые бы применялись для страны, являющейся таким спонсором. Тем не менее, мы также серьезно рассматриваем такое объявление. И мы продолжим привлекать Россию к ответственности согласно нашему законодательству», — сказала Бринк.

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Дипломат подчеркнула: Штаты вместе с союзниками ввели «беспрецедентное по объему и глубине количество санкций», и будут продолжать это делать.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно призывал мировое сообщество признать Россию спонсором терроризма — на фоне бесчисленных военных преступлений РФ, в том числе убийств мирных жителей и ракетных ударов по гражданской инфраструктуре украинских городов. 3 мая с таким призывом Верховная Рада обратилась к Палате представителей и Сенату Конгресса США.

20 июля издание Politico сообщило, что спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси обратилась к госсекретарю США Энтони Блинкену с требованием признать Россию государством-спонсором терроризма — иначе это сделает Конгресс.

По состоянию на лето 2022 года в американский список государств-спонсоров терроризма входят четыре страны — Иран, Куба, КНДР и Сирия.

Россию признают страной-террористом. Что с ней будет дальше? – Яковина
https://www.youtube.com/watch?v=VoM6wP2IUXg
Редактор: Катерина Денисова

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Теги:   Терроризм Посольство США в Киеве Бриджит Бринк Война России против Украины государство-спонсор терроризма

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