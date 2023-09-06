США сегодня объявят о поставке Украине снарядов с обедненным ураном — Politico 6 сентября, 17:54 Танки M1A1 Abrams (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

США в среду, 6 сентября, официально объявят о пакете военной помощи Украине, в который впервые войдут снаряды с обедненным ураном, сообщает Politico со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По информации собеседника издания, после многих месяцев дискуссий на окончательное решение Вашингтона повлияло то, что эти боеприпасы считаются самыми эффективными для танков Abrams. Ожидается, что первые десять американских танков поступят в Украину в середине сентября. США надеются, что танки помогут Силам обороны Украины в ходе контрнаступления.

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Накануне агентство Reuters сообщило, что Белый дом объявит о новом пакете помощи, в который войдут снаряды с обедненным ураном, на следующей неделе. Стоимость пакета может составить от $240 до $375 миллионов.

6 сентября в Киеве находится с визитом госсекретарь США Энтони Блинкен. Ожидается, что он объявит о новом транше финансовой помощи Украине на более чем 1 миллиард долларов.

В марте снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 Украине пообещала Великобритания. Вскоре в Минобороны страны заявили, что Лондон предоставил Киеву тысячи снарядов, в том числе и с обедненным ураном.

Это спровоцировали волну российских фейков об «оружии с ядерным компонентом», а кремлевский диктатор Владимир Путин угрожал «соответствующим образом реагировать».

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В Минобороны Британии тогда напомнили, что британская армия на протяжении десятилетий использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах и это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием.

Обедненный уран отличается высокой плотностью и твердостью, поэтому его используют при производстве боеприпасов — преимущественно сердечников для бронебойных снарядов. ОУ также используют в броне, в частности в американских танках M1 Abrams, в медицинской промышленности (контейнеры для радиоактивных веществ) и авиационной промышленности, и во всех этих случаях о рисках облучения речь не идет.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отмечал, что на вооружении у страны-агрессора России тоже есть такие снаряды: серия боеприпасов 3БМ59 Свинец-1 (с сердцевиной из обедненного урана), а также 3БМ60 Свинец-2 (с сердцевиной из вольфрама).