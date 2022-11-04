«Услышим приятные новости». США сегодня объявят о новом пакете помощи для Украины — Резников 4 ноября, 15:00 Алексей Резников (Фото:REUTERS/Max Hunder)

Министр обороны Алексей Резников анонсировал новый пакет военной помощи от США. О нем объявят уже в пятницу, 4 ноября.

В ходе брифинга он сообщил, что одним из главных компонентов в этом пакете будут средства противовоздушной и противоракетной обороны.

«Я думаю, что мы сегодня услышим, как Америка проснется провозглашением нового очередного пакета помощи Украине из США. Это будет за подписью президента США Байдена И мы услышим приятные новости. Я их уже знаю, но подождем официальных объявлений», — сказал Резников.

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Он напомнил, что на встрече в формате Рамштайн определили, что приоритетом для помощи Украине является предоставление средств ПВО и ПРО.

27 октября министр обороны Ллойд Остин заявил, что Украина в начале ноября 2022 года получит от США системы противовоздушной обороны NASAMS. Это первый случай, когда высокопоставленный чиновник США назвал точную дату, когда Киев может ожидать получения системы противовоздушной обороны NASAMS.

Ранее Пентагон указывал, что находится в процессе закупки двух этих зенитно-ракетных комплексов средней дальности.