США сегодня объявят о новом пакете помощи для Украины — Белый дом 10 ноября, 20:06 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США в четверг, 10 ноября, намерены объявить о передаче Украине нового пакета военной помощи.

Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

«Сегодня будет объявлено о передаче нового пакета военной помощи Украине, которая будет включать важные вклады в противовоздушную оборону», сказал он.

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Салливан уточнил, что пакет помощи будет включать боеприпасы для систем ПВО Hawk и системы ПВО США Avenger, оснащенные ракетами Stinger.

Ранее СМИ сообщали, что Украина запросила у США ракетные комплексы Avenger для защиты страны от ударов РФ иранскими дронами-камикадзе.

Данные самоходные ЗРК ближнего действия, установленные на шасси бронеавтомобиля HMMWV (Хамви), предназначены для поражения воздушных целей на высоте от 0,5 до 3,8 км и на дальности от 0,5 до 5,5 км.

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