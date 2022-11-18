Если Россия не уйдет из Украины, следующий вариант — переговоры, но решать Зеленскому — Белый дом 18 ноября, 22:48 Джон Кирби (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein)

Представитель Совета национальной безопасности при президенте США Джон Кирби заявил, что, если страна-агрессор Россия не уйдет с захваченных украинских территорий, переговоры будут «правильным способом положить конец войне».

Об этом написала в Twitter журналистка Newsy Саша Ингбер.



Во время брифинга в пятницу, 18 ноября, Кирби уточнил, что США будут полагаться на президента Украины Владимира Зеленского, который будет решать, когда он будет готов вести переговоры с агрессором и будет ли.

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Представитель Белого дома отметил, что полномасштабная война России против Украины могла бы закончиться сегодня, если бы Путин «поступил правильно».

«Очевидно, что он не проявил склонности к выводу своих войск, поэтому мы [администрация президента США] согласны с тем, что дипломатическое урегулирование путем переговоров — это второй лучший вариант после вывода войск Путиным», — цитирует ответ Кирби журналистка.

10 ноября издание The New York Times со ссылкой на источники среди официальных лиц сообщило, что глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли во время закрытых совещаний сказал, что защитники Украины на поле боя «добились примерно столько, сколько могли разумно ожидать до наступления зимы», и поэтому должны попытаться «закрепить достижения за столом переговоров».

По данным The Wall Street Journal, советник президента США Джейк Салливан рекомендовал команде президента Владимира Зеленского подумать о реалистичных требованиях для диалога с РФ, включая пересмотр позиции Киева по Крыму. Официально в США говорят, что не подталкивают Украину к переговорам с агрессором.