Победой Украины будет полный вывод российских войск из страны — Госдеп 17 августа, 23:12 Ведант Патель (Фото:Скриншот брифинга Госдепа США)

США будут считать победой в Украине полный вывод российских сил из страны, заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател.

Об этом сообщает Голос Америки.

«Мы приближаемся к отметке в 18 месяцев с начала российского полномасштабного вторжения. Напомню слова президента Байдена, который отметил, что победой в войне в Украине будет, чтобы Россия полностью забралась из Украины», — заявил Пател.

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По словам заместителя пресс-секретаря Госдепа, США поддерживают усилия на достижение «справедливого и долговременного мира в Украине, которая должна оставаться независимой, суверенной, демократической и процветающей страной».

Пател еще раз подчеркнул, что США и союзники будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и «быть в сильнейшей позиции за столом переговоров, когда придет время».

Ранее руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом Альянса в случае территориальных уступок стране-агрессору России.

«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — сказал он.

В МИД Украины назвали такие заявления неприемлемыми и отметили, что они только играют на руку агрессору.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что отказ от территорий «в обмен» на зонтик НАТО будет означать перенос войны на другие поколения и уничтожение международного права.

На следующий день, 16 августа, Йенссен назвал свои слова ошибкой и заявил, что не должен был так говорить.