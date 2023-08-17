Победой Украины будет полный вывод российских войск из страны — Госдеп
Ведант Патель (Фото:Скриншот брифинга Госдепа США)
США будут считать победой в Украине полный вывод российских сил из страны, заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател.
Об этом сообщает Голос Америки.
«Мы приближаемся к отметке в 18 месяцев с начала российского полномасштабного вторжения. Напомню слова президента Байдена, который отметил, что победой в войне в Украине будет, чтобы Россия полностью забралась из Украины», — заявил Пател.
По словам заместителя пресс-секретаря Госдепа, США поддерживают усилия на достижение «справедливого и долговременного мира в Украине, которая должна оставаться независимой, суверенной, демократической и процветающей страной».
Пател еще раз подчеркнул, что США и союзники будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и «быть в сильнейшей позиции за столом переговоров, когда придет время».
Ранее руководитель аппарата генерального секретаря НАТО Стиан Йенссен заявил, что Украина могла бы стать членом Альянса в случае территориальных уступок стране-агрессору России.
«Я думаю, что решение может состоять в том, чтобы Украина отказалась от территории и получила взамен членство в НАТО», — сказал он.
В МИД Украины назвали такие заявления неприемлемыми и отметили, что они только играют на руку агрессору.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что отказ от территорий «в обмен» на зонтик НАТО будет означать перенос войны на другие поколения и уничтожение международного права.
На следующий день, 16 августа, Йенссен назвал свои слова ошибкой и заявил, что не должен был так говорить.