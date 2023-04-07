США подозревают, что за «утечкой» секретных документов о контрнаступлении Украины стоит Россия — Reuters 7 апреля, 19:50 Флаги Украины и США (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

За предполагаемой утечкой секретных документов США, связанных с ситуацией в Украине, может стоять страна-террорист Россия или «пророссийские элементы». Об этом сообщает агентство Reuters в пятницу, 7 апреля, со ссылкой на три источника среди американских чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

По словам собеседников Reuters, содержимое документов, судя по всему, изменили, чтобы занизить число российских потерь. Источники агентства заявили, что их оценки неофициальны и не касаются расследования самой утечки. Министерство обороны США отказалось комментировать подлинность документов.



Видео дня

Ранее газета The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что Пентагон расследует утечку секретных документов, касающихся планов США и НАТО о подготовке защитников Украины к контрнаступлению. Засекреченные материалы, датированные 1 марта, появились в Twitter и Telegram.

Советник главы ОП Михаил Подоляк назвал опубликованные документы фотошопом и «псевдосливом» со стороны России.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов также заявил, что документы — подделка российских спецслужб. Он обратил внимание, что документы содержат неправдивые данные о потерях с обеих сторон, а часть информации собрана из открытых источников.