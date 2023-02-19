Дроны, форма и бронежилеты. Китай продолжает поставлять в РФ нелетальные военные товары — СМИ 19 февраля, 04:41 Китай тайно продолжает поддерживать РФ (Фото:REUTERS/Florence Lo)

США считают, что Китай продолжает тайно поставлять в Россию разную нелетальную военную помощь, включая форму и бронежилеты.

Об этом сообщает NBC News.

В Белом доме также обеспокоены тем, что Китай рассматривает возможность отправки России летальной помощи.

«Мы четко выразили свою обеспокоенность по поводу летальной помощи. Мы еще не видели, чтобы они перешагнули эту черту, но мы не думаем, что они перестали это обсуждать», — сообщил источник издания.

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Отмечается, что помощь Китая РФ была главной темой во время встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена с главным дипломатом Ван И после Мюнхенской конференции по безопасности.

В свою очередь, издание The Wall Street Journal пишет, что Китай также тайно поставляет в РФ дроны DJI через компанию-посредника и страны Персидского залива.

Издание подчеркивает слабость санкций, так как заказ дронов в ОАЭ Россия оплатила через Сбербанк, против которого введены санкции.

Ранее руководитель Офиса иностранных дел ЦК Компартии Китая Ван И пообещал в конце февраля обнародовать план урегулирования для Украины и РФ.