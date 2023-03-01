Китай с самого начала поддерживал войну России против Украины — CNN 1 марта, 04:15 Китай помогает РФ в войне (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента США сообщил, что Китай во многом поддерживает войну России против Украины с самого начала.



Об этом сообщает CNN.

В Минфине журналистам телеканала сообщили, что США уже внесли в черный список группу китайских компаний за поддержку России.



"Тринадцать китайских организаций также были добавлены в список организаций Министерством торговли США за оказание поддержки России, в том числе одна, поставлявшая детали для иранской программы беспилотников", – заявил заместитель Министра торговли по промышленности и безопасности Министерства торговли Алан Эстевес.



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Он подчеркнул также, что США очень быстро внесут в список ограничений компании, если будут доказаны их связи с РФ.

"Мы смотрим на все третьи стороны, но особенно на Китай в этом отношении", – заявил Эстевес.

Ранее ЦРУ сообщили, что Китай рассматривает возможность предоставить летальное оружие РФ. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что Китай согласится передать России оружие для войны против Украины.