Китай с самого начала поддерживал войну России против Украины — CNN

1 марта, 04:15
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Китай помогает РФ в войне (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Китай помогает РФ в войне (Фото:REUTERS/Florence Lo)

Высокопоставленный чиновник Государственного департамента США сообщил, что Китай во многом поддерживает войну России против Украины с самого начала.

Об этом сообщает CNN.

В Минфине журналистам телеканала сообщили, что США уже внесли в черный список группу китайских компаний за поддержку России.

"Тринадцать китайских организаций также были добавлены в список организаций Министерством торговли США за оказание поддержки России, в том числе одна, поставлявшая детали для иранской программы беспилотников", – заявил заместитель Министра торговли по промышленности и безопасности Министерства торговли Алан Эстевес.

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Он подчеркнул также, что США очень быстро внесут в список ограничений компании, если будут доказаны их связи с РФ.

"Мы смотрим на все третьи стороны, но особенно на Китай в этом отношении", – заявил Эстевес.

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Ранее ЦРУ сообщили, что Китай рассматривает возможность предоставить летальное оружие РФ. По данным американских СМИ, речь может идти о дронах и даже боеприпасах и артиллерии.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов не считает, что Китай согласится передать России оружие для войны против Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=6J4RrdEkQUs
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Россия Китай Война в Украине Война России против Украины

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