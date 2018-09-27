27 сентября 2018, четверг

США сами смогут выбрать место расположения своей базы в Польше - Дуда

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Анджей Дуда та Дональд Трамп

Анджей Дуда та Дональд Трамп

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что США сами смогут выбрать место расположения своей постоянной военной базы на территории его страны.

Как сообщает Польское радио, об этом Дуда заявил в Нью-Йорке, сразу после выступления на Генассамблее ООН.

По словам Дуды, для Польши важно присутствие постоянных американских баз, и для этого Варшава возьмет на себя связанные с этим расходы.

Глава государства заверил, что Польша на свои средства подготовит всю инфраструктуру и заметил, что Варшава справится с этой задачей. В свою очередь, США  смогут сами выбрать место расположения новой базы.

Ранее президент Дуда в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу. 

"Я улыбался, когда разговаривал с президентом, и сказал ему, что хотел бы видеть у нас постоянную американскую базу, которую мы назовем Форт Трамп. Твердо убежден, что это возможно", - отметил польский президент.

В свою очередь Трамп сказал, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.

"Мы серьезно относимся к этому. Я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем", - добавил Трамп.

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