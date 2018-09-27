США сами смогут выбрать место расположения своей базы в Польше - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что США сами смогут выбрать место расположения своей постоянной военной базы на территории его страны.

Как сообщает Польское радио, об этом Дуда заявил в Нью-Йорке, сразу после выступления на Генассамблее ООН.

По словам Дуды, для Польши важно присутствие постоянных американских баз, и для этого Варшава возьмет на себя связанные с этим расходы.

Глава государства заверил, что Польша на свои средства подготовит всю инфраструктуру и заметил, что Варшава справится с этой задачей. В свою очередь, США смогут сами выбрать место расположения новой базы.

Ранее президент Дуда в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом предложил создать на территории своей страны постоянную американскую военную базу.

"Я улыбался, когда разговаривал с президентом, и сказал ему, что хотел бы видеть у нас постоянную американскую базу, которую мы назовем Форт Трамп. Твердо убежден, что это возможно", - отметил польский президент.

В свою очередь Трамп сказал, что вопрос о строительстве базы сейчас рассматривается американскими властями.

"Мы серьезно относимся к этому. Я знаю, что Польше очень нравится эта идея, и это то, что мы рассматриваем", - добавил Трамп.

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