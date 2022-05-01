Спикер Палаты представителей США Пелоси на встрече с Зеленским: Мы с Украиной до вашей победы 1 мая, 12:50 Цей матеріал також доступний українською Нэнси Пелоси и Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время встречи с президентом Владимиром Зеленским в ходе необъявленного визита в Киев заявила, что Соединенные Штаты будут поддерживать Украину до победы в войне с Россией.

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«Наша делегация Конгресса имела честь встретиться с Владимиром Зеленским в Киеве, чтобы отдать должное его лидерству и мужеству, поблагодарить украинский народ за его выдающуюся защиту демократии и сказать, что мы с вами до тех пор, пока не будет одержана победа», — отметила Пелоси в обращении, видеозапись которого была опубликована в Twitter.

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Напомним, в Киеве 1 мая состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского со спикером Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, на которой он наградил ее орденом княгини Ольги и поблагодарил за ленд-лиз.

28 апреля Палата представителей Конгресса США 417 голосами поддержала законопроект о ленд-лизе для Украины. 7 апреля законопроект единогласно принял Сенат США. Теперь его должен подписать президент Джо Байден.



Политика ленд-лиза была программой, в рамках которой США по упрощенной процедуре снабжали союзников вооружением, продовольствием, нефтью и другими необходимыми товарами для борьбы с нацистской Германией. Закон о ленд-лизе был принят в марте 1941 года и действовал вплоть до окончания Второй мировой войны (до сентября 1945 года). США предоставляли такую помощь Великобритании и странам Британского Содружества, позже Свободной Франции (французскому сопротивлению), Китаю, СССР и другим государствам-союзникам.



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