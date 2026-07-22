Администрация Трампа рассматривает возможность операции в Мали, где находятся российские наемники — WP
Правительство военной хунты Мали наняло российских военных (Фото: REUTERS/Абубакар Траоре)
Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции в Мали против группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (Группировка победы ислама и мусульман, JNIM), которую связывают с террористической сетью «Аль-Каида».
Об этом в среду, 22 июля, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских должностных лиц, осведомленных о внутренних обсуждениях.
В случае одобрения операции Мали станет восьмой страной, по которой Трамп отдал приказ нанести удары с начала своего второго президентского срока.
Издание пишет, что среди американских должностных лиц нет единства мнений относительно целесообразности нанесения ударов.
По данным собеседников WP, одним из самых активных сторонников военного сценария является старший директор Совета национальной безопасности США по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка.
Обсуждение военной операции находится на ранней стадии.
За последние годы JNIM превратилась в одну из самых мощных вооруженных группировок в регионе. Она создала значительный плацдарм в Мали и расширила свою деятельность на прибрежные страны Западной Африки. По оценкам американских официальных лиц, эта группировка является одним из наиболее хорошо вооруженных боевых формирований в регионе и входит в число самых сильных террористических организаций мира.
В Белом доме не подтвердили, планирует ли Трамп одобрить нанесение военных ударов. В то же время представитель администрации заявил, что США призывают страны Северной и Западной Африки закупать американское военное оборудование и услуги для борьбы с террористическими группировками.
«Терроризм в Сахеле — это многонациональная проблема», — заявил представитель администрации, добавив, что Вашингтон призывает партнеров в регионе и союзников по НАТО поддержать Альянс государств Сахеля в борьбе против JNIM и «Исламского государства».
В Альянс государств Сахеля входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер. В последние годы в этих странах военные захватили власть в результате переворотов, после чего государства в значительной степени дистанцировались от Запада и обратились за помощью в сфере безопасности к России.
Правительство военной хунты Мали наняло российских наемников — сначала из группировки «Вагнер», а теперь из «Африканского корпуса», подчиняющегося Министерству обороны России. Российских боевиков в Мали обвиняют в зверствах и издевательствах над гражданским населением.
Представитель администрации Трампа заявил, что Москва «доказала свою неэффективность как партнер Мали в сфере безопасности», и призвал другие африканские страны принять во внимание, по его мнению, неудачные результаты сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом.
WP отмечает, что любое прямое военное участие США в Мали создает риск столкновения с российскими силами в регионе. Оно также может потребовать координации между Вашингтоном и Москвой для предотвращения случайных столкновений — подобной той, что существовала во время войны в Сирии.
Африканский корпус — что известно
2023 год стал успешным для страны-агрессора на африканском направлении: на саммите «Россия — Африка» Путин объявил о заключении соглашений о военном сотрудничестве с более чем 40 африканскими странами. В том же году российским наемникам и правительственным войскам Мали удалось захватить город Кидаль на северо-востоке страны.
Однако в апреле 2026 года Африканский корпус Минобороны РФ был вынужден выйти из Кидаля. Пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что в ходе боев в Мали погибли российские наемники, а оставленная при отступлении техника была захвачена местными повстанцами. Аналитики отмечали, что это нанесло удар по престижу Москвы, пытавшейся позиционировать себя как ведущего «спонсора безопасности» в регионе Сахель.
Африканский корпус состоит из бывших бойцов группы Вагнера, которые ранее действовали, в частности, в Ливии, Мозамбике и Центральноафриканской Республике. В отличие от вагнеровцев, это формирование подчиняется непосредственно Министерству обороны РФ.