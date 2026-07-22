Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность проведения военной операции в Мали против группировки «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин» (Группировка победы ислама и мусульман, JNIM), которую связывают с террористической сетью «Аль-Каида».

Об этом в среду, 22 июля, пишет Washington Post со ссылкой на действующих и бывших американских должностных лиц, осведомленных о внутренних обсуждениях.

В случае одобрения операции Мали станет восьмой страной, по которой Трамп отдал приказ нанести удары с начала своего второго президентского срока.

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Издание пишет, что среди американских должностных лиц нет единства мнений относительно целесообразности нанесения ударов.

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По данным собеседников WP, одним из самых активных сторонников военного сценария является старший директор Совета национальной безопасности США по вопросам борьбы с терроризмом Себастьян Горка.

Обсуждение военной операции находится на ранней стадии.

За последние годы JNIM превратилась в одну из самых мощных вооруженных группировок в регионе. Она создала значительный плацдарм в Мали и расширила свою деятельность на прибрежные страны Западной Африки. По оценкам американских официальных лиц, эта группировка является одним из наиболее хорошо вооруженных боевых формирований в регионе и входит в число самых сильных террористических организаций мира.

В Белом доме не подтвердили, планирует ли Трамп одобрить нанесение военных ударов. В то же время представитель администрации заявил, что США призывают страны Северной и Западной Африки закупать американское военное оборудование и услуги для борьбы с террористическими группировками.

«Терроризм в Сахеле — это многонациональная проблема», — заявил представитель администрации, добавив, что Вашингтон призывает партнеров в регионе и союзников по НАТО поддержать Альянс государств Сахеля в борьбе против JNIM и «Исламского государства».

В Альянс государств Сахеля входят Мали, Буркина-Фасо и Нигер. В последние годы в этих странах военные захватили власть в результате переворотов, после чего государства в значительной степени дистанцировались от Запада и обратились за помощью в сфере безопасности к России.

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Правительство военной хунты Мали наняло российских наемников — сначала из группировки «Вагнер», а теперь из «Африканского корпуса», подчиняющегося Министерству обороны России. Российских боевиков в Мали обвиняют в зверствах и издевательствах над гражданским населением.

Представитель администрации Трампа заявил, что Москва «доказала свою неэффективность как партнер Мали в сфере безопасности», и призвал другие африканские страны принять во внимание, по его мнению, неудачные результаты сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом.

WP отмечает, что любое прямое военное участие США в Мали создает риск столкновения с российскими силами в регионе. Оно также может потребовать координации между Вашингтоном и Москвой для предотвращения случайных столкновений — подобной той, что существовала во время войны в Сирии.

Африканский корпус — что известно

2023 год стал успешным для страны-агрессора на африканском направлении: на саммите «Россия — Африка» Путин объявил о заключении соглашений о военном сотрудничестве с более чем 40 африканскими странами. В том же году российским наемникам и правительственным войскам Мали удалось захватить город Кидаль на северо-востоке страны.

Однако в апреле 2026 года Африканский корпус Минобороны РФ был вынужден выйти из Кидаля. Пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что в ходе боев в Мали погибли российские наемники, а оставленная при отступлении техника была захвачена местными повстанцами. Аналитики отмечали, что это нанесло удар по престижу Москвы, пытавшейся позиционировать себя как ведущего «спонсора безопасности» в регионе Сахель.

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Африканский корпус состоит из бывших бойцов группы Вагнера, которые ранее действовали, в частности, в Ливии, Мозамбике и Центральноафриканской Республике. В отличие от вагнеровцев, это формирование подчиняется непосредственно Министерству обороны РФ.