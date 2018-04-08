США: Россия в ответе за химическую атаку в Сирии

США резко осудили химическую атаку в городе Дума, в сирийской провинции Восточная Гута, и заявили, что Россия должна нести отвественность за произошедшее, сообщает AFP.

В результате атаки с применением газообразного хлора в Думе, последнем оплоте сирийской оппозиции, 7 апреля погибли по меньшей мере 70 человек.

Последствия химической атаки в Думе. Фото: beyaz şapkalılar / Twitter



Представитель Госдепа США Хизер Нойерт заявила, что режим Ассада и его сторонники должны ответить за атаку, если их причастность будет доказана.

"Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима, ответственна за эти жестокие нападения", - заявила она.

Нойерт отмечает, что защита Россией сирийского правительства и неспособность остановить применение химического оружия в Сирии ставит под вопрос желание Кремля разрешить сирийский кризис.

С 18 февраля войска Ассада и его сторонников убили более 1600 мирных жителей в Восточной Гуте.

Соединенные Штаты пытаются запустить в ООН новый механизм расследования атак с применением химического оружия в Сирии.