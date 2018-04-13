США: Россия не выполнила договоренности по уничтожению химического оружия в Сирии

Если бы Россия придерживалась своих обязательств, в Сирии не было химического оружия

Химическая атака в Сирии доказывает невыполнение Россией своих обязательств по уничтожению запасов запрещенных реагентов в этой стране.

Об этом во время экстренного заседания Совета Безопасности ООН 13 апреля заявила постоянный представитель США в ООН Никки Хейли, передает Укринформ.

"Россия сама согласилась быть гарантом уничтожения сирийского химического оружия. Если бы Россия придерживалась своих обязательств, то в Сирии не было химического оружия, и нам не пришлось бы собираться сегодня", - сказала Хейли.

Она подчеркнула, что Россия теперь использует свое право вето в ООН для защиты режима Башара Асада от ответственности за военные преступления.

По данным Хейли, режим сирийского президента Башара Асада не менее 50 раз применил химическое оружие, начиная с 2011 года.

В то же время Министерство иностранных дел в России считает, что химическая атака в сирийской Думе была "постановкой с участием иностранных спецслужб".

7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.