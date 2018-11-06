США: Россия не соблюдает американский закон о контроле над химоружием

Глава международного комитета палаты представителей Конгресса США Эд Ройс заявил, что американская администрация установила факт несоблюдения Россией закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года.

Как передает Интерфакс-Украина, в заявлении комитета отмечается, что "администрация объявила о несоблюдении Россией положений закона США о контроле над химическим и биологическим оружием и о запрете его военного применения от 1991 года".

"Администрации Трампа нужно действовать быстро, чтобы поддержать свою решимость. Колебания только способствует большей российской агрессии", - отметил Ройс.

По его словам, "неприемлемо, что администрации не хватает планов, или даже графика, для действий по второму раунду обязательных санкций, которые предусматриваются законом США".

"За последние годы Россия была замешана в ряде бесстыдных отравлений, включая атаку 14 марта с использованием нервно-паралитического вещества на территории Великобритании", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе заместитель представителя госдепартамента Роберт Палладино заявлял, что Госдепартамент США до 6 ноября должен представить Конгрессу доклад о том, соблюдает ли Россия условия закона США о химическом и бактериологическом оружии в привязке к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери.

Если госдеп не сможет предоставить выводы, подтверждающие выполнение закона, он "после консультаций с конгрессом должен ввести в действие второй пакет санкций" против РФ.

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Напомним, что 22 августа в США вступил в силу первый этап санкций против России, которые были введены из-за отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Вашингтон прямо обвинил Москву в нарушении американского закона 1991 года о контроле над химическим и биологическим оружием и запрете его военного применения.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стоит Россия.