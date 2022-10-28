«Сколько нам терпеть эту ерунду?». США и союзники раскритиковали РФ за распространение «теории заговоров» 28 октября, 07:15 Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд (Фото:REUTERS/Eduardo Munoz)

США и их союзники обвинили Россию в том, что она впустую тратит время Совбеза ООН и распространяет «теории заговоров», вновь выдвигая бредовые обвинения в том, что на территории Украины действуют некие «военно-биологические программы».



«Сколько нам еще терпеть эту ерунду?» — обратилась к членам Совета Безопасности постпред Великобритании при ООН Барбара Вудворд, слова которой приводит Голос Америки.

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Россия ранее как минимум дважды поднимала в Совбезе вопрос о неких «американских программах по разработке биологического оружия в Украине» несмотря на то, что Вашингтон и Киев неоднократно опровергали эти утверждения.

Сейчас РФ настаивает на официальном расследовании.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд назвала обвинения России «чистой выдумкой без малейших доказательств».

Представители ООН, занимающиеся проблемами вооружений, уже давно заявляют, что им ничего не известно о каких-либо программах по разработке биологического оружия в Украине.

Томас-Гринфилд заявила, что никаких украинских лабораторий по биологическому оружию, поддерживаемых Вашингтоном, не существует. Она отметила, что Украина, как и многие страны, имеет лабораторную инфраструктуру общественного здравоохранения для защиты от инфекционных заболеваний.

«Это заседание — колоссальная трата времени. Попытка отвлечь внимание от зверств, которые российские войска совершают в Украине, и отчаянная тактика, чтобы оправдать ничем неоправданную войну», — подчеркнула дипломат.

