США решительно осуждают преследование крымских татар Россией — Блинкен 29 августа, 10:46 Госсекретарь США Энтони Блинкен (Фото:Lehtikuva/via Reuters)

США решительно осуждают преследование крымских татар российскими оккупационными властями. Об этом заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне новой волны массовых арестов и задержаний на полуострове.

Он подчеркнул, что Россия должна прекратить преследование крымских татар, оккупацию Украины и освободить там всех политзаключенных.

24 августа в Бахчисарайском районе Крыма российские силовики провели обыски в домах крымских татар. Шесть человек были задержаны, их подозревают в причастности к организации Хизб ут-Тахрир.



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25 августа россияне задержали 23 крымских татар возле Киевского районного суда в Симферополе. Туда они вышли, чтобы поддержать задержанных накануне. Позже представительница военкомата выдала им повестки, задержанные отказались их принимать.

На следующий день 22 задержанным присудили административные аресты от 1 до 5 суток.

Ранее в Центре нацсопротивления сообщали, что россияне во временно оккупированном Крыму усиливают репрессии против местного населения, проводя «контрдиверсионные мероприятия».



ЦНС сообщает, что с начала года россияне задержали более сотни жителей полуострова, которых подозревают в «нелояльности».

Россия оккупировала Крым в марте 2014 года. Верховная Рада Украины объявила 20 февраля 2014 года датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Международные организации признали оккупацию Крыма незаконной и осудили действия России. В то же время РФ называет оккупацию «присоединением Крыма» и апеллирует к «восстановлению исторической справедливости».