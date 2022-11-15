США решительно осуждают массированный ракетный удар РФ — Белый дом 15 ноября, 18:47 Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

США решительно осудили ракетный удары России по территории Украины, заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Об этом сообщает Reuters.

«Мы не упускаем из виду, что, когда мировые лидеры встречаются на G20 на Бали, чтобы обсудить вопросы, имеющие большое значение для жизни и средств к существованию людей во всем мире, Россия снова угрожает этим жизням и разрушает критически важную инфраструктуру Украины», — сказал Салливан.

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Он добавил, что российские ракетные удары только усугубят обеспокоенность G-20 дестабилизирующим воздействием агрессии режима российского диктатора Владимира Путина.

Днем 15 ноября РФ начала наносить массированные ракетные удары по городам Украины, в ряде областей работает ПВО.

Страна-агрессор выпустила по Украине уже около 100 ракет, предварительно, типа Х-101 и Х-555.

Ракеты попали по объектам энергетической инфраструктуры в северных, центральных и западных областях страны.

РФ также нанесла ракетные удары по Киеву, часть ракет попала в жилые дома в Печерском районе столицы. Погиб один человек.