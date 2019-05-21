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США решили ввести санкции против производителя ракет для российских С-300 и С-400

Сегодня, 18:43
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США решили ввести санкции против производителя ракет для российских С-300 и С-400 - фото

Vitaly V. Kuzmin/Wikipedia

С-300

США решили ввести санкции против двух российских военных предприятий и военного учебного центра.

Соответствующее уведомление Госдепартамента США опубликовали в Федеральном регистре. Официальная публикация списка антироссийских санкций запланирована на среду, 22 мая.

В санкционный список внесли учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро приборостроения и машиностроительный завод Авангард в Москве.

Санкции вводятся из-за нарушения законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения, крылатых или баллистических ракет, а также компонентов и технологий для их производства в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.

Московский завод Авангард является единственным производителем ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.

Теги:   США Россия

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