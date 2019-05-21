США решили ввести санкции против производителя ракет для российских С-300 и С-400
США решили ввести санкции против двух российских
военных предприятий и военного учебного центра.
Соответствующее уведомление Госдепартамента США опубликовали в Федеральном регистре. Официальная публикация списка антироссийских санкций запланирована на среду, 22 мая.
В санкционный список внесли учебный центр
зенитных ракетных войск в Гатчине, Тульское конструкторское бюро
приборостроения и машиностроительный завод Авангард в Москве.
Санкции вводятся из-за нарушения законодательства
о нераспространении оружия массового уничтожения, крылатых или баллистических
ракет, а также компонентов и технологий для их производства в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии.
Московский завод Авангард является
единственным производителем ракет для зенитно-ракетных комплексов С-300 и С-400.