США решили не вводить новые санкции против КНДР - СМИ

США решили отложить введение новых санкций на фоне подготовки встречи Трампа и Ким Чен Ына

Американское издание The Wall Street Journal сообщает, что руководство США приняло решение перенести введение новых санкций против Северной Кореи.

По данным журналистов, о новых санкциях власти США должны были объявить во вторник, 29 мая.

Среди лиц и компаний, которые затронули бы новые санкции, были представители России и Китая.

Отмечается, что решение о переносе на неопределенный срок нового пакета санкций было принято в связи с подготовкой встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре.

Ранее сообщалось, что 27 мая высокопоставленная делегация США прибыла в Северную Корею для переговоров о подготовке к встрече между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил свое "твердое намерение" провести саммит с президентом США Дональдом Трампом 12 июня. Это заявление он сделал в ходе переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в пограничном пункте Пханмунджом.

24 мая президент США Дональд Трамп заявил об отмене совместного саммита с Ким Чен Ыном, который планировали провести 12 июня в Сингапуре. По его словам, отмена встречи обусловлена "враждебными высказываниями" северокорейского лидера.

Смотрите также