США представили план, как помешать захвату западного оружия в Украине Россией 28 октября, 00:44 Военные США готовятся к передаче боеприпасов Украине (Фото:Department of Defense/Twitter)

Госдепартамент США в четверг, 27 октября, представил план «по борьбе с нелегальным перенаправлением некоторого современного оружия в Восточной Европе» россиянами, российскими боевиками или «негосударственными субъектами».

Как сообщает пресс-служба Госдепа, план отражает приверженность США ответственным методам передачи оружия, «крепкое, постоянное и эффективное сотрудничество в сфере безопасности с Украиной и другими партнерами, а также десятилетия успешного международного сотрудничества по обнаружению и пресечению незаконного оборота оружия в мире».



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Там объяснили, что правительство Украины взял на себя обязательства по охране и учету передаваемого вооружения производства США, «однако хаотичный характер боевых действий может это усложнить».

В сообщении Госдепа сказано, что российские оккупанты могут использовать захваченное в Украине оружие, в частности, современные ПЗРК и ПТРК, для разработки контрмер, пропаганды или операций «под чужим флагом». Оружие может попасть в частные руки в результате кражи или незаконной продажи, а криминальные и «негосударственные субъекты» могут попытаться купить оружие, которое передали Украине, во время или после войны.

В Госдепе рассказали, что план включает:

охрану и учет вооружения и боеприпасов в Украине и соседних странах при их передаче, хранении и развертывании;

усиление пограничного контроля и безопасности в регионе;

наращивание потенциала сил безопасности, правоохранительных органов и пограничного контроля для сдерживания, выявления и пресечения незаконного оборота оружия.

«Россия, которая начала эту войну, несет ответственность за любое незаконное [попадание оружия в чужие руки]. Самым эффективным путем… к снижению риска незаконного вывоза оружия было бы прекращение Россией развязанной ею войны и вывод войск со всей суверенной территории Украины», — также подчеркнули в ведомстве.

Ранее министр обороны Алексей Резников и секретарь Совета нацбезопаности и обороны Алексей Данилов рассказали о первых результатах внедрения в Украине логистической программы НАТО по учету и контролю вооружений LOGFAS.

Система LOGFAS интегрирована с модулем информационно-аналитической системы СОТА по ​​мониторингу поставок Украине вооружение от стран-партнеров, что обеспечивает полный контроль за каждой единицей оружия.