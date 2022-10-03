США разрабатывают план на случай «ядерной демонстрации» РФ в Украине — CNN 3 октября, 17:01 По словам одного их источников, ядерной демонстрацией может быть удар по Запорожской АЭС (Фото:REUTERS/Mary F. Calvert)

США разрабатывают план на случай эскалации войны России против Украины, включая использования Москвой ядерного оружия, сообщает CNN cо ссылкой на три источника.

Отмечается, что Вашингтон с начала полномасштабного вторжения разрабатывал планы реагирования на непредвиденные обстоятельства, в том числе на возможность того, что российский диктатор Владимир Путин прибегнет к шагам, близким к ядерной атаке на Украину.

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По словам одного их источников, «ядерной демонстрацией» может быть удар по Запорожской АЭС или ядерный взрыв на большой высоте или вдали от населенных пунктов.

При этом чиновники США подчеркивают, что Вашингтон не обнаружил подготовки Москвы к нанесению ядерного удара.

21 сентября Путин в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».

По мнению главы ГУР Кирилла Буданова, в ближайшее время Россия не нанесет ядерный удар.