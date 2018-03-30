"США разберутся с этим": Белый дом отреагировал на высылку американских дипломатов из России

Власти США предвидели решение Москвы о высылке 60 американских дипломатов, заявили в Белом доме

В Белом доме заявили, что решение Москвы выслать 60 американских дипломатов было ожидаемым.

В администрации президента США также подчеркнули, что этот шаг означает дальнейшее ухудшение российско-американских отношений, сообщает DW.

Кроме того, отмечается, что власти США предвидели такую реакцию Москвы.

"США разберутся с этим", - заявили в Белом доме.

Ранее официальный представитель Госдепа США Хизер Нойерт назвала высылку американских дипломатов из РФ необоснованной и отметила, что США "оставляют за собой право ответить" на эти меры.

Напомним, 29 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских сотрудников дипломатических ведомств в связи с отравлением бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Кроме того, Россия отозвала согласие на открытие генерального консульства США в Санкт-Петербурге и объявила персонами нон грата 58 сотрудников посольства США в Москве и двух работников генконсульства США в Екатеринбурге.