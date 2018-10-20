США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - NYT

США планирует расторгнуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный с РФ в 1987 году, сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.
Одной из причин выхода из соглашения является необходимость противостоять Китаю, который наращивает вооружение в западной части Тихого океана.
Отмечается, что о планах сообщит помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Россию, который начнется 21 октября.
По данным издания, президент США Дональд Трамп утвердит официальное решение в ближайшие недели.
"В течение последних четырех лет США утверждали, что Россия нарушает соглашение, поскольку она развернула запрещенное тактическое ядерное оружие, чтобы запугать европейские страны и бывшие советские государства", – говорится в сообщении.
Договор запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.
По итогам соглашения СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США – 846.
Журнал Новое Время №38
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