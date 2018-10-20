20 октября 2018, суббота

США расторгнут договор с РФ о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - NYT

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Об этом РФ сообщит помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время предстоящего визита

Об этом РФ сообщит помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время предстоящего визита

США планирует расторгнуть Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заключенный с РФ в 1987 году, сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Одной из причин выхода из соглашения является необходимость противостоять Китаю, который наращивает вооружение в западной части Тихого океана. 

Отмечается, что о планах сообщит помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон во время визита в Россию, который начнется 21 октября.

По данным издания, президент США Дональд Трамп утвердит официальное решение в ближайшие недели.

"В течение последних четырех лет США утверждали, что Россия нарушает соглашение, поскольку она развернула запрещенное тактическое ядерное оружие, чтобы запугать европейские страны и бывшие советские государства", – говорится в сообщении.

Договор запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.

По итогам соглашения СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, а США – 846.

Журнал Новое Время №38

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