США рассмотрят способы помешать Северной Корее передать оружие России — Госдеп 2 ноября, 22:21 США обвиняют КНДР в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов (Фото:Manuel Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

США рассмотрят способы помешать Северной Корее передать России военную помощь для войны против Украины, заявил представитель Госдепа США Нед Прайс.

Об этом сообщает Reuters.

«Соединенные Штаты рассмотрят дополнительные инструменты и полномочия, которые могут быть использованы для противодействия военной помощи Северной Кореи для России», — говорится в сообщении.

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США, по данным СМИ, обвиняют КНДР в тайной поставке России значительного количества артиллерийских снарядов для использования в войне против Украины.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Пет Райдер говорил, что Россия сейчас пытается найти боеприпасы у таких стран как Иран и Северная Корея.