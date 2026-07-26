К потенциальной операции могут привлечь американских «морских котиков», армейских рейнджеров и специализированные подразделения (Фото: REUTERS/Kylie Cooper)

Пентагон разрабатывает сценарий масштабной наземной операции, целью которой может стать захват или уничтожение запасов обогащенного урана на укрепленных ядерных объектах Ирана.

Об этом сообщают New York Post и CNN .



По данным СМИ, наземный рейд рассматривается как альтернатива дальнейшим авиаударам по иранской ядерной инфраструктуре. Для проведения такой операции могут потребоваться тысячи американских военнослужащих.

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Сначала войска должны были бы взять под контроль территорию вокруг ядерных объектов, обезвредить мины и другие взрывные устройства, расчистить поврежденные входы в подземные комплексы, а также создать оборонительный периметр и безопасные маршруты эвакуации.

Лишь после этого на объекты могла бы войти меньшая группа спецназовцев, ответственная непосредственно за изъятие или уничтожение ядерного материала.

К потенциальной операции могут быть привлечены американские «морские котики», армейские рейнджеры и специализированные подразделения, подготовленные к работе с опасными веществами. Им, вероятно, поручат транспортировку обогащенного урана с комплексов в Фордо и Исфахане.

Заместитель директора Центра стратегических и международных исследований Джозеф Роджерс предположил, что военный сценарий может остаться единственным способом быстро лишить Иран имеющихся запасов ядерного материала, поскольку переговорный процесс не демонстрирует значительного прогресса.

Самой сложной целью эксперты называют ядерный комплекс в Исфахане. По имеющейся информации, Иран заранее укрепил его, а туннели могли быть заминированы на случай американского или израильского рейда. В связи с этим инженерным подразделениям пришлось бы расчищать входы и проводить разминирование в условиях возможного сопротивления.

Среди потенциальных целей также называют подземный комплекс под горой недалеко от Натанза, известный как Pickaxe Mountain. Предполагается, что после предыдущих ударов Иран мог переместить туда сотни центрифуг.

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Согласно оценке Международного агентства по атомной энергии за 2025 год, Иран накопил более девяти тонн обогащенного урана. Часть запасов может храниться в глубоких подземных туннелях недалеко от Исфахана.

В то же время эксперты сомневаются, что такую операцию можно провести без значительных потерь. Бывший сотрудник Совета национальной безопасности США Ричард Голдберг обратил внимание на сложность длительного удержания объектов и последующей эвакуации всех задействованных сил.

Вашингтон официально не подтверждал одобрение наземной операции или определение даты ее проведения. На данный момент речь идет лишь об одном из сценариев, которые прорабатывают американские военные.