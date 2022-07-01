Пентагон рассматривает предложения компаний по изготовлению нового вооружения для Украины 1 июля, 05:56 Пентагон (Фото:defense.gov)

Министерство обороны США выбирает из более чем тысячи предложений американских производителей оружия и военной техники, которые могут изготовить эффективное оружие для обороны Украины.

Об этом телеканалу CNN сообщил официальный представитель Пентагона.



«Министерство обороны США рассматривает 1300 предложений от 800 компаний относительно нового инновационного оружия и коммерческих возможностей, которые они могут разработать и изготовить для Украины с целью использования в ее борьбе с агрессией России», — говорится в сообщение.

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Пентагон ожидает, что уже в ближайшие недели примет решение, какие из предложенных идей будут реализованы. Это позволит начать производство систем, которые усилят возможности для Украины, а также американских военных.

Уточняется, что предложения сосредоточены вокруг ключевых сфер, включая ПВО, средства противотанковой, противопехотной, береговой обороны, а также БПЛА, контрбатарейной борьбы и защищенной связи.

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