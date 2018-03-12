США рассматривают все варианты действий в Сирии - посол

США призвали Совет Безопасности ООН потребовать ввести 30-дневный режим прекращения огня в Дамаске и подконтрольной повстанцам Восточной Гуте и предупредили о готовности к односторонним действиям в Сирии.

По словам посла США в ООН Никки Хейли, если Совбез ООН не в состоянии установить перемирие в Сирии, то Вашингтон "по-прежнему готов действовать при необходимости", передает Reuters.

"Сейчас предстоит принять много решений. Мы рассматриваем все варианты, решение - за президентом", - сказала она.

Издание отмечает, что Вашингтон может ответить режиму президента Сирии Башара Асада за зверства в Восточной Гуте так же, как в апреле 2017 года, когда США разбомбили авиабазу сирийского правительства в ответ на применение химическое оружие в Идлибе.

Напомним, что войска сирийского президента Башара Асада усилили наступление в районе Восточной Гуты под Дамаском.

Бои в Восточной Гуте не утихают с 18 февраля, правозащитники насчитывают сотни погибших и тысячи раненых.