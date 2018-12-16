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США рассматривают возможность вывода войск из Сирии - глава МИД Турции

Сегодня, 19:14
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Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган

США рассматривают возможность вывода войск из Сирии, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает газета Turkiye.

По словам министра, президент США Дональд Трамп сказал об этом президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Однако спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри 29 ноября заявил, что вывод американских войск из Сирии способствовал бы возвращению террористической группировки ИГИЛ и поставил под угрозу безопасность Израиля, Иордании и Турции.

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Теги:   Дональд Трамп Реджеп Тайип Эрдоган Сирия США

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